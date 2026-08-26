La furia de Ronaldo contra sus compañeros del Al Nassr: fue sustituido y su equipo remontó el partido

Al Nassr remontó un 0-2 ante Al Ettifaq con diez hombres y sin Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo, en el partido más convulsionado del inicio de temporada del club saudí. El portugués, claramente molesto con sus compañeros durante los primeros 45 minutos, fue retirado en el inicio de la segunda mitad por el entrenador Ange Postecoglou.

El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la Saudi Pro League, dio un giro desde el minuto 12 para el conjunto de Riad: el arquero Bento recibió la roja por una falta fuera del área sobre Moussa Dembélé, y el equipo tuvo que reconfigurar su dibujo con la entrada del joven portero Abdulrahman Al-Otaibi, de apenas 18 años. El debutante mostró un rendimiento irregular, encajando los dos tantos del equipo local: primero ante el remate de Ondrej Duda y luego ante el de Álvaro Medrán, que dejaron el marcador 2-0 al descanso.

Durante la primera mitad, las cámaras captaron a Ronaldo con gestos de exigencia hacia sus compañeros, tanto en la pausa para hidratarse como tras cada gol recibido. Al retirarse a los vestuarios, el delantero luso continuó con sus ademanes, esta vez orientados hacia la tribuna. Postecoglou tomó entonces una decisión que contradijo cualquier gesto de apoyo al capitán: lo envió al vestuario al inicio del segundo tiempo y dio paso a Abdullah Al-Khaibari en su lugar.