¿’Otra Noche en Miami’ llegará a GTA VI? Canciones filtradas de Bad Bunny para el juego

La expectación en torno al lanzamiento de Grand Theft Auto VI continúa creciendo, y hoy se alimenta aún más gracias a filtraciones que señalan posibles temas de Bad Bunny en GTA VI, una entrega que se considera una de las propuestas más ambiciosas de Rockstar Games.

Lo que debes saber: ¿Cuáles serían las canciones?

A falta de confirmación

¿Cuáles serían las canciones?

En esta ocasión, la atención se ha centrado en la banda sonora del videojuego, pues diversas filtraciones en redes sociales sugieren que el catálogo de emisoras podría incluir varios temas del célebre artista puertorriqueño Bad Bunny.

De acuerdo con reportes compartidos por cuentas de fans y filtradores de la comunidad geek, el “Conejo Malo” podría figurar de forma destacada dentro del repertorio musical del título.

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Entre las pistas señaladas no figura la popular pista “Otra Noche en Miami”, pero sí se barajan canciones con un ritmo marcado como “La Romana”, “25/8” y la colaboración “Dema Ga Ge Gi Go Gu”, la cual interpreta junto al reguetonero dominicano El Alfa.

El listado filtrado abarca éxitos pertenecientes a sus aclamadas producciones discográficas X100PRE y YHLQMDLG. Por su parte, la inclusión del tema “Dema Ga Ge Gi Go Gu” rescata una de las piezas del álbum Disciplina: PR Edition de El Alfa, reforzando la presencia de los ritmos urbanos dentro de la ambientación del mapa de Vice City.

Asimismo, las especulaciones alrededor del soundtrack no se limitan únicamente al intérprete de “Titi Me Preguntó”. Dentro de los mismos reportes extraoficiales se ha comenzado a barajar la posibilidad de que otros exponentes del género urbano, como el puertorriqueño Myke Towers, también formen parte de la selección musical que acompañará las horas de juego en vehículo.

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A falta de confirmación

A pesar del gran revuelo generado entre los seguidores de la franquicia y los admiradores de la música latina, Rockstar Games no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. Por ahora, la desarrolladora mantiene en reserva la lista definitiva de canciones que compondrán las emisoras de GTA VI, dejando la presencia del boricua en el terreno de las filtraciones.

Con la cuenta atrás para el debut oficial del juego en marcha, la comunidad de jugadores continúa analizando cada pista sobre la ambientación sonora. Por ahora, solo queda esperar a que la compañía confirme de forma oficial el listado definitivo para saber qué temas de Bad Bunny resonarán en las calles virtuales del tan esperado título.