JOH estalla al conocer el fallo: denuncian intento de dejar a su familia en la calle

Después de enterarse de la resolución judicial que le concedió el sobreseimiento definitivo y le devolvió la libertad, el exmandatario Juan Orlando Hernández respondió de forma pública, asegurando sentirse afectado por las repercusiones que, a su juicio, el procedimiento habría causado en su entorno familiar.

“Estoy abatido por el sufrimiento de mi familia”, expresó Hernández, y añadió que, a su entender, quienes impulsaron el caso “intentaron expulsarme” y que “se esforzaron para que mi núcleo familiar acabara en la calle”. Sus comentarios llegan tras hacerse pública la resolución que le concede la libertad definitiva.