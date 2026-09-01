JOH estalla al conocer el fallo: denuncian intento de dejar a su familia en la calle

1 de septiembre de 2026

Después de enterarse de la resolución judicial que le concedió el sobreseimiento definitivo y le devolvió la libertad, el exmandatario Juan Orlando Hernández respondió de forma pública, asegurando sentirse afectado por las repercusiones que, a su juicio, el procedimiento habría causado en su entorno familiar.

“Estoy abatido por el sufrimiento de mi familia”, expresó Hernández, y añadió que, a su entender, quienes impulsaron el caso “intentaron expulsarme” y que “se esforzaron para que mi núcleo familiar acabara en la calle”. Sus comentarios llegan tras hacerse pública la resolución que le concede la libertad definitiva.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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