Orgullo hondureño: médico forense en Venezuela salva vidas tras devastadores terremotos

El hondureño Anthony Xavier González, oriundo del municipio de Cedros, en Francisco Morazán, se ha convertido en un claro ejemplo de solidaridad al sumarse a las labores de ayuda en Venezuela, país que atraviesa una de las tragedias más severas de los últimos años tras haber sufrido dos terremotos que han dejado más de 900 personas fallecidas y miles de heridos.

González, médico forense de profesión, se enlista entre los miles de voluntarios que han llegado a las zonas afectadas para prestar asistencia a las víctimas. En medio del dolor y de la destrucción, este profesional hondureño ha puesto a disposición sus conocimientos y experiencia en beneficio de quienes más lo necesitan, participando en las labores de atención médica y apoyo humanitario.

La labor de este catracho ha sido destacada como un claro reflejo del espíritu solidario que caracteriza al pueblo hondureño. Su entrega y su compromiso muestran cómo, incluso en los momentos más difíciles, la humanidad y la vocación de servicio pueden convertirse en una luz de esperanza para quienes luchan por salir adelante tras una tragedia de gran magnitud.