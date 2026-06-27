Más de 50 organizaciones LGBTIQ+ exigen acceso al Zócalo durante la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México

Más de cincuenta colectivos solicitaron este viernes al gobierno de la Ciudad de México que la XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ que se realizará el sábado transcurra de manera «libre y segura», sin impedimentos que obstaculicen el acceso al Zócalo, la plaza pública más relevante del país.

La petición llega un día antes de la marcha del Orgullo en la capital, después de que las autoridades capitalinas dieran a conocer la logística prevista para este sábado, que coincide con actividades vinculadas al Mundial de fútbol 2026.

En el Zócalo se instaló un ‘Fan Fest’ para seguir los partidos del Mundial con capacidad para hasta 55.000 personas, lo que ha implicado un esquema de seguridad y la instalación de infraestructura en la zona.

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Aunque el Gobierno informó que las personas podrán ingresar caminando a la plaza pública, las organizaciones expresaron su preocupación por la instalación de infraestructura que pudiera generar «cuellos de botella o modificar el recorrido histórico de la marcha».

«La memoria, el presente y el futuro de nuestro movimiento no se negocian. El Zócalo es nuestro y a él llegaremos», señala el documento suscrito por 53 colectivos.

¿Qué exigen los colectivos?

Entre las demandas principales de estas organizaciones está respetar el recorrido histórico de la movilización y garantizar un acceso libre y fluido al Zócalo, subrayando que la marcha llega a esa plaza desde 1999.

También pidieron reubicar cualquier estructura que dificulte el paso de los contingentes y que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acompañe y documente el desarrollo de la jornada.

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Asimismo, pidieron que las autoridades publiquen un informe sobre el desarrollo de la manifestación y los incidentes que se registren en caso de que ocurran.

Además, habilitaron un mecanismo ciudadano para documentar posibles violaciones a derechos humanos u obstáculos durante la movilización y, de ser necesario, impulsar acciones legales.

La ‘XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+’ fue convocada por el Comité Gay Pride CDMX para este sábado 27 de junio, desde el Ángel de la Independencia, con destino al Centro Histórico de la capital mexicana.

Con información de EFE: Noticias

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