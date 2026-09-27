Operación contra el narcotráfico en Dulce Nombre de Culmí: destruyen más de 15 mil plantas de coca

27 de septiembre de 2026

El Ministerio Público, mediante la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de la Regional Olancho, identificó y eliminó una plantación que presuntamente contenía hoja de coca en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en Olancho, dentro del marco de las operaciones dirigidas a combatir el narcotráfico.

En el transcurso del operativo, se procedió a la destrucción y quema de 15,762 arbustos, que presentaban una altura media de 1.50 metros. La plantación ocupaba una extensión cercana a tres manzanas de terreno y estaba situada en la aldea Los Pinos.

La acción fue coordinada desde el punto de vista técnico y jurídico por la Fiscalía Local de Catacamas y recibió el respaldo del 16 Batallón de Infantería y de la Dirección de Información Estratégica (C2). Las autoridades siguen adelante con las investigaciones para esclarecer quiénes podrían estar detrás de este cultivo.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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