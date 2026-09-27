Operación contra el narcotráfico en Dulce Nombre de Culmí: destruyen más de 15 mil plantas de coca

El Ministerio Público, mediante la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de la Regional Olancho, identificó y eliminó una plantación que presuntamente contenía hoja de coca en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en Olancho, dentro del marco de las operaciones dirigidas a combatir el narcotráfico.

En el transcurso del operativo, se procedió a la destrucción y quema de 15,762 arbustos, que presentaban una altura media de 1.50 metros. La plantación ocupaba una extensión cercana a tres manzanas de terreno y estaba situada en la aldea Los Pinos.

La acción fue coordinada desde el punto de vista técnico y jurídico por la Fiscalía Local de Catacamas y recibió el respaldo del 16 Batallón de Infantería y de la Dirección de Información Estratégica (C2). Las autoridades siguen adelante con las investigaciones para esclarecer quiénes podrían estar detrás de este cultivo.