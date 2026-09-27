Tempestad mortífera en el noreste azota la costa este de EE. UU.: inundaciones severas y vientos destructivos

Una poderosa y peligrosa borrasca procedente del noreste (nor’easter) está azotando este domingo la región oriental de los Estados Unidos, dejando a su paso inundaciones en zonas costeras, fallos significativos de suministro eléctrico y, al menos, una víctima mortal confirmada a medida que las bandas de lluvia recorren desde Delaware hasta Massachusetts.

La tormenta se llevó la vida de Leighton Brown, de 56 años, trabajador de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York. Brown murió en Brooklyn al ser alcanzado por un árbol que cayó a causa de los vientos intensos mientras caminaba por un estacionamiento. La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York ha registrado más de 500 incidentes de árboles caídos y casi 2.500 clientes sin electricidad.

En las zonas costeras de Nueva Jersey y el sur de Nueva Inglaterra, los acumulados de precipitación han superado las 3 pulgadas en las últimas 24 horas, coincidiendo con pleamares que amenazan con provocar nuevas oleadas de inundaciones costeras de moderadas a graves desde la costa de Virginia hasta Long Island.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigentes las alertas por inundaciones costeras y marejadas hasta altas horas de la noche del domingo, instando a la población a extremar precauciones ante el colapso de vías terrestres y la continua caída de ramas y tendido eléctrico.