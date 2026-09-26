Diversas ONG defensoras de derechos humanos en Venezuela informaron este sábado de entre 20 y 30 excarcelaciones ocurridas durante la madrugada, sin que todas correspondan a personas identificadas como presos políticos; la medida llega pocas horas después de terminar la segunda ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición.

Entre los excarcelados, según adelantó la organización Foro Penal en X, figura el excoronel Miguel Castillo Cedeño, detenido en 2019, y Frank Cabañas, detenido en 2017; ambos figuran por supuestos planes desestabilizadores contra el Gobierno de Nicolás Maduro, hoy detenido y depuesto por Estados Unidos.

Foro Penal, referente en la defensa legal de los presos políticos, afirmó a EFE que aún estaban verificando el total de estas personas excarceladas.

Las excarcelaciones en Venezuela

«Tenemos información de algo más de 20, pero estamos verificando directamente cada caso», comentó a EFE el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijo en X que ha podido verificar unas 29 excarcelaciones desde varios centros de detención.