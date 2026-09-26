Lluvias en Honduras: en qué zonas lloverá esta tarde del sábado

26 de septiembre de 2026

Las condiciones climáticas se presentarían predominantemente secas durante las primeras horas de este sábado 26 de septiembre en gran parte del territorio hondureño. No obstante, se prevé que el panorama se modifique en la tarde al entrar humedad procedente del mar Caribe y del océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, la brisa procedente del Pacífico y el transporte de humedad favorecerán lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en las zonas occidental y sur del país.

Asimismo, se esperan precipitaciones débiles y aisladas en las zonas montañosas del oriente de Honduras.

En lo relativo al oleaje, se esperan condiciones entre 1 y 3 pies en el litoral caribe y entre 2 y 4 pies en el Golfo de Fonseca.

Clima Honduras
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Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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