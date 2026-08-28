Olimpia vence a Saprissa y lidera la tabla general de la Copa Centroamericana

La grandeza no se discute. Olimpia se impuso 2-1 frente al Saprissa de Costa Rica este jueves por la noche, en el estadio José de la Paz Herrera, durante la quinta jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana de Concacaf, con las dianas de Emanuel Hernández y Jorge “Toro” Benguché, resultado que permitió al conjunto hondureño cerrar la fase de grupos con paso perfecto y liderar la clasificación.

En las acciones de este emocionante choque denominado el clásico centroamericano, el equipo dirigido por Eduardo Espinel tomó la iniciativa desde el inicio del encuentro y, ante su afición, salió decidido a tomar la delantera, tras generar peligro en los primeros minutos, principalmente gracias al delantero Jorge Benguché; el conjunto blanco encontró el premio a su insistencia al minuto 12.

#HCHDeportes | Ambientazo en el Nacional mientras Olimpia y Saprissa se enfrentan en el clásico centroamericano por la CONCACAF. FP pic.twitter.com/sOUgRX3lnM — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) August 28, 2026

Esto llegó tras una jugada preparada a balón detenido, nacida de un largo saque de banda de Félix García; el defensor uruguayo Emanuel Hernández dominó el juego aéreo dentro del área y venció a Kendall Waston para conectar un potente cabezazo que terminó en el fondo de la portería, colocando el 1-0 a favor de Olimpia.

Posteriormente, Olimpia generó varias ocasiones de peligro gracias a Jorge Benguché, quien se convirtió en una amenaza constante para la defensa del Saprissa y creó varias oportunidades claras; el delantero obligó al máximo al guardameta morado, quien respondió con atajadas destacadas a los minutos 8, 14 y 40, evitando que el conjunto blanco aumentara su ventaja.

#HCHDeportes | Menjívar se crece con esta tapadota. Los morados se van animando en el clásico Olimpia Vs Saprissa.

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El Saprissa también intentó generar peligro mediante tiros libres y lanzamientos de esquina, aunque sus aproximaciones quedaron controladas por el guardameta olimpista Edrick Menjívar; la ocasión más clara para el conjunto visitante llegó al minuto 25, cuando Kermey Arboine quedó solo frente al arco, pero no logró controlar el balón dentro del área pequeña y desperdició una inmejorable oportunidad para igualar.

Al minuto 65, Olimpia amplió la ventaja por medio de Jorge “Toro” Benguché, quien estuvo atento para aprovechar un remate de zurda de Cuello y empujar el balón al fondo de la red, firmando el 2-0 para el conjunto blanco.

Pasados los 73 minutos, Saprissa recortó distancias gracias a su capitán, Mariano Torres, quien aprovechó una serie de rebotes en el borde del área, controló el balón y sacó un remate de zurda que, tras desvío en Bennet, terminó en el fondo de la portería para colocar el 2-1 definitivo en el marcador.