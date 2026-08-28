Kathia afirma que Bartolo Fuentes la agredió detrás de cámaras y le dijo cosas

La exdiputada, y actual viceministra de Derechos Humanos Kathia Crivelli, brindó su versión sobre el altercado que protagonizó con el exdiputado Bartolo Fuentes el pasado 28 de mayo de 2025, dentro de las instalaciones del Congreso Nacional, asegurando haber sido víctima de agresiones físicas y verbales durante el incidente.

Crivelli manifestó que se presentó ante las autoridades con la finalidad de relatar los hechos tal como, según ella, ocurrieron, y sostuvo que Fuentes la golpeó durante el forcejeo por un teléfono celular.

“Yo vengo a declarar tal y como pasaron las cosas y que él me golpeó y que fui víctima de violencia física y verbalmente”, afirmó.

Según su relato, el teléfono de Fuentes habría caído al suelo y posteriormente él se acercó para intentar recuperarlo. Crivelli asegura que el exdiputado la tomó con ambas manos mientras se producía un forcejeo por el dispositivo.

“A él se le cae el teléfono y me alcanza y me agarra con sus dos manos queriendo forcejear el teléfono que al final era el mío”, relató.