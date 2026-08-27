Nuevos despidos en el MP: destituyen a un fiscal del caso «Hija Valle Valle» por no respetar la cadena de custodia

26 de agosto de 2026

La Fiscalía habría separado de su cargo a un fiscal que participaba en la investigación vinculada al caso de Yosary Yasmín Valle Aguilar, tras señalamientos sobre posibles irregularidades relacionadas con la gestión de la cadena de custodia.

Yosary Yasmín Valle Aguilar, de 23 años, es hija de Miguel Arnulfo Valle Valle, identificado como uno de los exlíderes del cartel de narcotráfico de Los Valle.

La joven fue detenida en mayo de 2026 en la zona fronteriza de Corinto, Omoa, tras ser señalada por su presunta participación en un triple asesinato ocurrido en 2016 en Santa Rosa de Copán.

No obstante, pocos días tras su arresto, un juez le otorgó un sobreseimiento provisional, por la falta de pruebas suficientes en su contra, lo que le permitió recuperar su libertad.

Edwin Rolando Amaya

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