Nuevas reglas municipales para enfrentar la sequía, el dengue y regular la perforación de pozos

Los 298 municipios de Honduras se alistan para implementar nuevas medidas ante la emergencia provocada por la sequía y el incremento de enfermedades como el dengue.

Las alcaldías tendrán la facultad de aprobar reglamentos de cumplimiento obligatorio que contemplen restricciones y acciones para disminuir los riesgos, incluyendo la regulación de la perforación de pozos en zonas municipales.

COMUNICADO

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), en conjunto con las instituciones que conforman el Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía, ante la situación que actualmente enfrenta el país, comunica lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo con el Decreto Ejecutivo PCM 016-2026, publicado el miércoles 19 de agosto de 2026 en el Diario Oficial La Gaceta, se conformó el Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía, integrado por las instituciones responsables de la seguridad alimentaria y nutricional y de la gestión del riesgo en el país.

SEGUNDO: En ese contexto, exhortamos a las 298 Corporaciones Municipales en alertamiento del país a incluir en su próxima sesión la discusión y aprobación de una Ordenanza Municipal que contemple medidas de prevención y atención ante la sequía y el dengue, así como disposiciones para regular la perforación de pozos en áreas municipales.

TERCERO: Los Gobiernos Locales continuarán trabajando de manera coordinada con las instituciones del Gobierno y organismos de cooperación para implementar las medidas establecidas ante los diferentes niveles de alerta, con el propósito de prevenir y reducir los impactos de la sequía, el dengue y otras amenazas en la población de cada municipio.

CUARTO: En los próximos días, las Corporaciones Municipales, en ejercicio de su autonomía y tomando en cuenta las características territoriales, culturales, naturales, administrativas y financieras de cada municipio, podrán emitir Ordenanzas Municipales de cumplimiento obligatorio relacionadas con la reducción del riesgo ante las amenazas identificadas.

Por ello, hacemos un llamado a la población a mantenerse informada, tomar conciencia y cumplir las disposiciones emitidas por las autoridades municipales, ya que estas tienen como principal objetivo proteger la vida y el bienestar de las personas.

Asimismo, las autoridades civiles y policiales deberán colaborar y brindar el apoyo necesario para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

QUINTO: Los alcaldes y alcaldesas, como administradores de los recursos municipales, tenemos la responsabilidad de garantizar su uso adecuado y eficiente, especialmente ante situaciones que puedan afectar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades.

Reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada por el desarrollo integral de los municipios y el bienestar de sus habitantes. De igual manera, invitamos a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales emitidos por las instituciones responsables de la atención de esta situación, así como a la información que remita la AMHON.

La prevención y la coordinación entre Gobierno, municipalidades, instituciones y población son fundamentales para reducir los efectos de la sequía, prevenir enfermedades y proteger la vida.

“Recuerde: la prevención es fundamental para proteger la vida y evitar enfermedades.”

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de agosto de 2026.

Lic. Juan Carlos Molina Puerto

Presidente de AMHON