Honduras aspira a hacer historia como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2029

Honduras aspira a acoger los Juegos Centroamericanos 2029 (y los del Caribe) para dejar una huella decisiva en su trayectoria deportiva, tras hacerse pública su candidatura para recibir este trascendental certamen en Tegucigalpa.

Lo que debes saber: Solicitud de orientación

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Solicitud de orientación

En el marco de este plan, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió asistencia técnica y cooperación a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, con el fin de tomar como referencia la reciente organización de la justa disputada en Santo Domingo 2026.

La petición formal se formalizó durante una reunión bilateral en Cali, Colombia, en la que las dos autoridades coincidieron con motivo de la toma de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Durante el encuentro, la delegación hondureña elogió la calidad de las infraestructuras, la villa deportiva y la organización logística de los dominicanos, recibiendo el compromiso de Abinader de transferir conocimientos de cara a la puesta en marcha del evento.

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Aunque el país centroamericano ha participado de forma continua en la justa regional desde la segunda edición realizada en La Habana en 1930, nunca ha recibido la sede del torneo.

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De materializarse la candidatura para 2029, la nación catracha se sumaría al listado de anfitriones del torneo multideportivo más antiguo de la región, reconocido directamente por el Comité Olímpico Internacional.

El torneo deportivo regional ha mantenido una constante rotación de sedes en las últimas dos décadas, pasando por localidades como Cartagena de Indias, Mayagüez, Veracruz, Barranquilla, San Salvador y Santo Domingo.

En el historial organizativo, México y Colombia lideran la tabla con cuatro ediciones albergadas cada uno, seguidos por países como El Salvador, Puerto Rico y la República Dominicana.

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe nacieron en 1924 por iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana y tuvieron su primera edición en Ciudad de México en 1926 con la participación de solo tres países y 269 atletas.

Con el paso de los decenios, la competencia se expandió notablemente hasta reunir a más de 37 delegaciones y superar los 5,400 deportistas en sus versiones más recientes.

El ambicioso proyecto hondureño busca posicionar a la nación como un nuevo polo deportivo e infraestructura en la región caribeña y centroamericana. Tras el respaldo técnico ofrecido por la dirigencia dominicana y las autoridades de Centro Caribe Sports, el país iniciará el proceso de planificación para cumplir con las exigencias del comité organizador.