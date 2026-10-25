Nicaragua es el único país de Centroamérica con helicópteros de ataque soviéticos y los Mi-25 siguen volando 40 años después

La permanencia de un helicóptero de ataque soviético en los cielos nicaragüenses es una anomalía histórica y operativa en Centroamérica. Durante cuatro décadas, el Mi-25 ha demostrado una resiliencia inesperada, combinando potencia bruta y utilidad táctica en un entorno con presupuestos ajustados. “Es un aparato duro como una mula: si tiene combustible y repuestos, vuela”, comenta un piloto retirado de la región.

Origen y legado soviético

A comienzos de los años ochenta, Managua recibió una flotilla del Mi-25, versión de exportación del Mi-24D, apodado “Hind” por la OTAN. Aquellos envíos consolidaron una doctrina aeromóvil de asalto, con entrenamiento en Cuba y la URSS para tripulaciones que aún hoy transmiten su escuela.

“Fue un salto cualitativo para una fuerza aérea joven y en plena transformación”, recuerda un analista regional. La mezcla de potencia de fuego y transporte blindado redefinió cómo se concebían las operaciones en selva y montaña.

Por qué siguen en el aire

La clave es una mecánica sobredimensionada y una célula pensada para la rugosidad del frente. El Mi-25 puede llevar cohetes, cañón y misiles, además de un pequeño grupo de infantes, todo a velocidades inusuales para un helicóptero de ataque.

El mantenimiento ha sido una batalla de paciencia: canibalización de células, compra de repuestos a intermediarios y trabajos mayores en talleres externos cuando el presupuesto lo permite. “No es una aeronave barata, pero su utilidad es muy amplia”, resume un oficial en la reserva.

Misiones que justifican su presencia

Con el paso del tiempo, su rol se volvió más pragmático que doctrinario. La plataforma sirve como deterrente y como herramienta de respuesta rápida donde no llegan ni carreteras ni aviones.

Interdicción de narcotráfico y patrullaje en corredores remotos .

y patrullaje en corredores . Apoyo a fuerzas de tierra en operaciones de alta intensidad .

en operaciones de alta . Evacuaciones médicas y asistencia en desastres naturales .

y asistencia en desastres . Vigilancia de fronteras y protección de infraestructuras críticas.

“Cuando una columna de polvo y ruido irrumpe sobre la línea del árbol, la conversación cambia”, dice un especialista en seguridad. “La plataforma se ‘paga’ sola cuando salva vidas y disuade a actores armados”.

Costes, modernización y límites

El punto débil está en la aviónica analógica y la integración nocturna limitada. Compatibilizar gafas NVG, añadir cámaras FLIR y radios seguras no es trivial en un helicóptero de otra era.

Algunas células han pasado por revisiones profundas, pero los ciclos de uso y la disponibilidad de piezas son variables. La cadena de suministro depende de ventanas políticas y de un mercado de repuestos estrecho. “La logística es el verdadero campo de batalla”, admite un técnico de mantenimiento.

Una rareza en el vecindario

Ningún otro país del istmo opera un helicóptero de ataque pesado dedicado. Los vecinos se apoyan en aparatos ligeros, desde Bell y MD hasta plataformas utilitarias con armamento limitado. A falta de aviación de combate reactiva, la silueta del Hind impone una presencia singular.

Esa asimetría aporta prestigio y un efecto de disuasión desproporcionado respecto al tamaño del parque. En un entorno de presupuestos contenidos y misiones policiales-militares híbridas, la apuesta por una célula dura y de largo alcance ha rendido dividendos simbólicos y operativos.

Cómo se entrena a la tripulación

El binomio piloto-artillero exige disciplina y horas de cabina. La transición a misiones de baja altura, tiro estabilizado y coordinación con fuerzas de suelo mantiene la curva de aprendizaje viva. “No es un helicóptero benigno para novatos; te perdona poco y te pide mucho”, explica un instructor.

La doctrina local privilegia rutas enmascaradas, empleo de masa de fuego puntual y extracción de tropas bajo cobertura. En terrenos encharcados o bosques densos, esa combinación resulta decisiva.

Riesgos y resiliencia

Los años pesan en la fatiga estructural, y la firma térmica del motor es notoria. La autoprotección —bengalas, blindaje y táctica de perfil bajo— compensa parte del riesgo, pero no lo elimina.

Pese a ello, el costo-efectividad en interdicción rural sigue siendo favorable. El Mi-25 no pretende competir con helicópteros de última generación; sobrevive haciendo bien lo esencial.

Lo que viene

El futuro depende de dos variables: repuestos y entrenamiento continuo. Un camino plausible es modernizar selectivamente unas pocas células, estandarizar sensores y reforzar la seguridad de enlace, mientras se retiran los ejemplares más gastados.

“Mientras el aparato arranque y los equipos de tierra lo sostengan, seguirá levantando polvo”, afirma un veterano de la aviación del istmo. En un mapa de capacidades dispares, esa persistencia es tanto una herencia de la Guerra Fría como un recordatorio de la ingeniería robusta que la hizo posible.