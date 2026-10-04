Nicaragua denuncia el Tratado Constitutivo del Parlacen y se retira de inmediato

El Gobierno de Nicaragua denuncia al Parlacen y comunica oficialmente su determinación de retirarse, decisión que surge tras la solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA) al presidente Daniel Ortega para restablecer las libertades públicas en el país centroamericano.

Aspectos clave que debes conocer: Sin retorno

De los seis, quedan cuatro

Sin retorno

Mediante comunicado el régimen de Ortega denunció el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y otras Instancias Políticas.

A través de este movimiento diplomático, la nación centroamericana informó la retirada definitiva de sus delegaciones y la suspensión de su participación en el organismo con efecto inmediato.

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La determinación gubernamental fue formalizada mediante una nota oficial remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país que ostenta la condición de Estado depositario del instrumento internacional.

En la misma comunicación, Managua solicitó expresamente que se notifique de la resolución tanto a la Junta Directiva del Parlacen como a los demás Estados miembros de la región.

El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano fue suscrito originalmente en la ciudad de Guatemala el 2 de octubre de 1987. Tras su fase de ratificación e instalación institucional, el Parlacen inició sus operaciones formales en 1991 con el propósito de servir como un foro regional de deliberación e integración política para los países del istmo.

La salida nicaragüense se produce en un escenario de reconfiguración política e institucional dentro del bloque regional centroamericano. La medida refleja tensiones y ajustes en la dinámica de integración, alterando la composición legislativa del foro multinacional que reunía a delegados de los distintos países firmantes.

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De los seis, quedan cuatro

Este antecedente de retirada no resulta aislado en la historia reciente de la institución. Cabe recordar que en 2025 El Salvador aprobó reformas a los artículos 80 y 133 de su Constitución Política para eliminar su participación en el Parlacen, fijando un precedente parlamentario en la desvinculación de dicho fuero regional.

Por lo tanto, ahora solo quedan como miembros de este Parlamento los Estados de Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Con la formalización de esta retirada, Nicaragua pone fin, de manera abrupta, a más de treinta años de presencia en la asamblea centroamericana. Las autoridades regionales quedan a la espera de la tramitación formal de los procedimientos diplomáticos y logísticos que implica la salida inmediata del país asociado.