Francia 1-1 Italia: La Azzurra resiste a la genialidad de Olise y frena la racha de Zidane

Las selecciones de Francia e Italia concluyeron en tablas 1-1 en la tercera fecha de la Liga de las Naciones, en un encuentro en el que la escuadra italiana logró rescatar un punto valioso tras sobreponerse a un golazo de libre directo ejecutado por Michael Olise.

El choque inició con un ritmo sosegado durante la primera mitad, con ‘Les Bleus’ controlando la posesión pero sin generar amenazas reales frente al marco defendido por Gianluigi Donnarumma. Tras el descanso, el talento de Olise adelantó a los anfitriones con un remate directo desde la falta. No tardó la respuesta de Roberto Mancini: un fallo en la defensa francesa permitió a Alessandro Bastoni empatar el duelo y firmar el 1-1 definitivo.

El tramo final del encuentro se complicó para Francia tras la expulsión con tarjeta roja del defensor Dayot Upamecano. A pesar de jugar con diez futbolistas, Eduardo Camavinga estuvo a punto de dar la victoria a los galos en la última jugada con un disparo que exigió la intervención de Donnarumma para sellar las tablas.