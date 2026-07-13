Nayib Bukele aspirará a un tercer mandato en las elecciones de El Salvador

El jefe de Estado salvadoreño, Nayib Bukele, será el postulante del partido oficialista Nuevas Ideas en las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2027, tras imponerse en la fase interna de la formación.

El anuncio se produjo la noche del domingo, tras finalizar las primarias de la agrupación, que lo designaron como su candidato con miras a mantener la jefatura del país durante un nuevo mandato.

La posibilidad de que Bukele concurra a una tercera reelección ha generado una intensa controversia política y jurídica. En los años recientes, el Ejecutivo y la mayoría afín en la Asamblea Legislativa han impulsado una serie de reformas constitucionales que han modificado el entramado político salvadoreño.

Entre esas modificaciones destaca la eliminación de los límites a la reelección presidencial, aprobada el año pasado, una medida que abrió la puerta para que el actual jefe de Estado pueda volver a presentarse a los comicios.

Bukele asumió el poder en 2019 y, desde entonces, ha consolidado un amplio control institucional, manteniendo elevados índices de popularidad gracias, entre otros factores, a su estrategia de seguridad frente a las pandillas. No obstante, organizaciones nacionales e internacionales han expresado preocupación por el deterioro de los contrapesos democráticos y la concentración de poder en el Ejecutivo.