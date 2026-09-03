Nasry Asfura juró a los atletas que representarán a Honduras en Codicader 2026

2 de septiembre de 2026

El jefe del Poder Ejecutivo, Asfura, tomó juramento a la delegación hondureña que representará al país en los Juegos CODICADER 2026. Los jóvenes atletas llevarán en alto los colores de las cinco estrellas.

Con la presencia del jefe del Estado, Honduras dio inicio a los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER, una cita que reúne a jóvenes competidores de toda la región y que tiene como sede al territorio hondureño.

Entre el 4 y el 13 de septiembre, las delegaciones centroamericanas en la categoría U17 competirán en distintas disciplinas deportivas, exhibiendo su talento, su entrega y el empeño por honrar a sus naciones ante esta importante fiesta atlética.

Así, Honduras se erige como el punto de encuentro del deporte estudiantil centroamericano, dando la bienvenida a las futuras figuras que buscan dejar en alto los colores de sus países. ¡Que comiencen los Juegos CODICADER!

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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