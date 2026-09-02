El país al que Estados Unidos creía incapaz de construir portaaviones ya tiene más que él en el Pacífico por primera vez en la historia

Durante años, en Washington se repitió que aquel competidor asiático carecía de la base industrial, el know-how y la cultura operativa para levantar una flota de portaaviones moderna. Hoy, la realidad muerde: en el escenario del Pacífico, puede alinear más cubiertas de vuelo que su rival histórico, apoyado por una maquinaria productiva que no deja de acelerar. “La sorpresa no es que lo hayan logrado, sino la velocidad a la que lo han hecho”, resume una frase que ya circula en los pasillos de más de un cuartel general.

De la incredulidad a la masa crítica

El salto comenzó con el Liaoning, plataforma de entrenamiento y símbolo de una ambición aún incipiente. Después llegó el Shandong, el primer portaaviones construido en casa, que consolidó una cadena de suministro nacional. Y, finalmente, el Fujian: un buque de nueva generación con catapultas electromagnéticas, la pieza que convierte un experimento en un sistema completo.

Cada hito comprimió décadas de aprendizaje en ciclos de pocos años. “No es magia, es capacidad de movilizar capital humano, industria y prueba-error a una escala enorme”, diría cualquier ingeniero naval al ver el ritmo de botaduras, pruebas y ajustes en los astilleros de la costa oriental.

¿Más cubiertas en Asia que su adversario?

La clave está en la geografía y en la contabilidad realista. Todas las cubiertas del nuevo actor están basadas en el teatro de operaciones asiático, con rotaciones cortas y apoyo logístico cercano. En cambio, el rival reparte sus grupos de portaaviones por el mundo, estira ciclos de mantenimiento y mantiene compromisos en Europa, el Golfo y el Índico, además del propio Pacífico.

Dicho de otro modo: si se cuentan los cascos efectivamente disponibles “en barrio”, la balanza puede inclinarse del lado que, hasta hace poco, parecía un eterno aspirante. “Los números importan, pero lo que más importa es dónde están y cuándo pueden estar ahí”, repiten los planificadores que viven pendientes del calendario de diques y las listas de tripulación.

Por qué la ecuación ha cambiado

– Mayor concentración regional del nuevo competidor, con bases, astilleros y arsenales a tiro de remolcador.

– Ciclos de despliegue más predecibles, apoyados por una flota de escoltas y buques logísticos que crece en paralelo.

– Rotaciones y mantenimientos del adversario repartidos por varios teatros, lo que reduce la presencia simultánea en el Pacífico.

– Efecto de “masa cercana”: sumar dos o tres cubiertas a pocos días de navegación pesa más que una supercubierta a semanas de tránsito.

De trampolín a catapulta: el salto cualitativo

El Fujian marca el paso con sus catapultas electromagnéticas, capaces de lanzar aparatos más pesados, con más combustible y sensores. Eso permite embarcar aviones de alerta temprana dedicados, cazas de nueva generación y drones de ala fija. El cambio no es cosmético: multiplica salidas diarias, mejora la tasa de disponibilidad y amplía el arco de misiones.

El ala aérea embarcada evoluciona a la vez: variantes del J-15 adaptadas a catapultas, el sigiloso J-35 en desarrollo y plataformas AEW que le dan “ojos a 360 grados” sobre un mar densamente disputado. “El portaaviones es tan bueno como su ala aérea y su red de apoyo”, una verdad simple que guía los presupuestos y los simulacros.

Números frente a experiencia

Sigue habiendo brechas. La otra orilla conserva décadas de doctrina embarcada, operaciones nocturnas complejas y un músculo logístico global difícil de igualar. Las cubiertas nucleares siguen ofreciendo autonomía y un ritmo sostenido de operaciones que ninguna turbina convencional replica con facilidad.

Pero la curva de aprendizaje se está cerrando a golpe de ejercicios, cruceros de larga distancia y estandarización de procedimientos. La expansión de buques de escolta, submarinos y petroleros de flota reduce el talón de Aquiles de la sostenibilidad. “El poder naval es, ante todo, un sistema”, y el sistema del nuevo actor ya produce redundancias, repuestos y cuadros medios con horas reales de mar.

El eco en la región

En Tokio, Canberra y Taipéi se lee la señal con una mezcla de inquietud y pragmatismo. Japón repotencia portahelicópteros para operar cazas STOVL, Australia acelera AUKUS y Corea del Sur revalúa su hoja de ruta aeronaval. En el Sudeste Asiático, más patrullas conjuntas y radares, pero también más cautela para no quedar atrapados entre dos gigantes.

Para Washington, el reto es estratégico: asegurar más presencia “permanente” sin quemar tripulaciones ni presupuestos, reforzar bases avanzadas, dispersar activos y tejer una malla con aliados que compense la ventaja de la proximidad. La interoperabilidad, desde aviones AEW hasta misiles antibuque de largo alcance, se convierte en el verdadero multiplicador de fuerza.

Lo que viene

Si las tendencias continúan, veremos más salidas simultáneas, más ejercicios de ala mixta con drones y más presión en cuellos de botella como el estrecho de Malaca y Bashi. Un escenario probable es la normalización de dos cubiertas en mar activo y una en adiestramiento o mantenimiento cercano, un carrusel que mantenga la palanca de coerción sin cruzar líneas rojas.

La historia no está escrita, pero el mensaje ya es claro: subestimar la capacidad ajena suele salir caro. “Primero se ríen, luego te ignoran, después compiten, y al final te piden una cita”, bromea un oficial retirado, capturando el giro psicológico. En el tablero del Pacífico, la aritmética y la geografía se han aliado para reordenar prioridades, presupuestos y, sobre todo, la forma en que ambos lados entienden el poder del mar.