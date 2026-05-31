Siguiendo las directrices del presidente de la República, Nasry Asfura, se creó formalmente una mesa de diálogo directo con las bases del magisterio para tratar de forma central el tema urgente del incremento salarial para los docentes del país.

Además, la agenda contempla debatir otros asuntos de gran interés nacional que afectan directamente al sector educativo y al desarrollo integral de Honduras.

La delegación gubernamental a cargo de encabezar estas negociaciones está integrada por altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Entre ellos destaca la presencia del secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, quien asiste con su equipo técnico para valorar la viabilidad financiera de las propuestas.

Del lado del magisterio, se ha convocado a una delegación de representantes legítimos de las bases docentes de distintas regiones del país.

La voz del magisterio se ha unificado mediante una comisión que representa a varios departamentos. Entre los delegados del norte y de la zona insular figuran Julia Iris Yanes Chavarría, Rosa Orbelina Martinez Bonilla y Víctor Roberto Garay Marcía por Yoro, mientras que Carlos Efraín Robles Herrera y Sarah Wendy Carter Jackson acuden en representación de Islas de la Bahía.

En la zona sur participan Sandra Raquel Rojas Ávila y Alexis Rigoberto Pineda Torrez por Choluteca, y se incorpora también Meregildo Cárdenas, representando el Valle.

La representación regional se extiende por el centro, este y oeste de Honduras para asegurar la pluralidad de las bases. En Francisco Morazán participa Mayra Gisela Guillén Suazo; en Olancho figuran Flavio Ayala, Trino Fernando Lobo Flores y Erika Marina Ávila Almendares; en Atlántida está René Chávez. Por último se integran a las deliberaciones Ángela Estela Estrada Calix por Comayagua, junto a Mirna Aracely Pineda Erazo y Víctor Alejandro Cano Palma en representación de Copán.

Con la puesta en marcha de este espacio, el Gobierno de la República implementa vías democráticas, diálogo abierto y la búsqueda constante de consensos comunes para el beneficio de todos los hondureños.

Las autoridades señalan que la prioridad del Estado es diseñar soluciones conjuntas y sostenibles que no solo dignifiquen la labor de los docentes, sino que además contribuyan de forma significativa al fortalecimiento del sistema educativo nacional y al bienestar general de todas las familias hondureñas.