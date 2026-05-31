Donald Trump contrasta la sala de baile de la Casa Blanca con el Gran Palacio del Pueblo en Pekín

El mandatario estadounidense, Donald Trump, acercó este sábado la polémica sala de baile que se erige en la Casa Blanca a un emblema chino, el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, y lanzó críticas hacia quienes buscan obstaculizar el avance de la obra.

«Miren, tienen una sala de baile… ¡se llama el Gran Palacio de China!», escribió Trump en un mensaje publicado en Truth Social, omitiendo el nombre completo del edificio ubicado en la plaza de Tiananmen en la capital china, utilizado para asambleas legislativas y actos oficiales de estado.

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«Es inmenso y hermoso. ¿Por qué la gente discute conmigo por desear algo aún más destacado? ¡Los demócratas están locos!», añadió en el mensaje, que iba acompañado de una foto de él y el presidente chino, Xi Jinping, estrechando manos durante la reciente visita de tres días que el republicano realizó a Pekín.

Durante ese viaje reciente, a mediados de mayo, Trump visitó el Gran Palacio del Pueblo en dos oportunidades, una para mantener una cumbre con Xi y otra para asistir al banquete de Estado que el Gobierno chino organizó en su honor.

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Las obras del polémico salón de baile, que llevaron a Trump a decidir por su cuenta demoler la Ala Este de la Casa Blanca, quedaron parcialmente detenidas tras el fallo de un juez federal en marzo, que, a raíz de una demanda de una asociación dedicada a la conservación de monumentos en Washington, sostuvo que el presidente no posee autoridad para proseguir con la construcción sin una autorización específica del Congreso.

La orden judicial recibió una suspensión temporal por parte de un tribunal federal de apelaciones, que debe decidir a principios de junio si la determinación del juez fue acertada o no.