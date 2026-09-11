Nasralla acusa al gobierno de liberar a los responsables de robar al pueblo

Críticos al gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, cuestionando las decisiones judiciales y asegurando que se estaría liberando a personas señaladas por presuntos actos de corrupción.
Nasralla expresó su descontento y afirmó que, a su entender, quienes habrían incurrido en irregularidades y perjudicado las arcas del Estado estarían quedando en libertad.
“Quienes incurrieron en fechorías y saquearon las arcas estatales recibieron sobreseimiento. Han puesto en libertad a los responsables del robo del IHSS y del Trans450; a todos les han otorgado la libertad”, afirmó.
El líder político también criticó las acciones de las autoridades vigentes y afirmó que, en el marco del gobierno actual, se estaría promoviendo la libertad de individuos que, según sus palabras, habrían perjudicado al pueblo hondureño.
“Lo que han venido haciendo en este gobierno es dejar en libertad a quienes le robaron al pueblo hondureño”, afirmó Nasralla.