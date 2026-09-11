Nasralla acusa al gobierno de liberar a los responsables de robar al pueblo

Críticos al gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, cuestionando las decisiones judiciales y asegurando que se estaría liberando a personas señaladas por presuntos actos de corrupción.

Nasralla expresó su descontento y afirmó que, a su entender, quienes habrían incurrido en irregularidades y perjudicado las arcas del Estado estarían quedando en libertad.

“Quienes incurrieron en fechorías y saquearon las arcas estatales recibieron sobreseimiento. Han puesto en libertad a los responsables del robo del IHSS y del Trans450; a todos les han otorgado la libertad”, afirmó.

El líder político también criticó las acciones de las autoridades vigentes y afirmó que, en el marco del gobierno actual, se estaría promoviendo la libertad de individuos que, según sus palabras, habrían perjudicado al pueblo hondureño.