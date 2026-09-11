Detienen en Mezapa a un joven de 19 años por presunta venta de drogas tras investigación

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) detuvieron en las últimas horas a un joven de 19 años en la aldea Mezapa, Batán, municipio de Tela, Atlántida, por considerarlo responsable del delito de tráfico de drogas que afecta la salud pública del Estado de Honduras.

De acuerdo con el informe preliminar, el sospechoso, originario de El Progreso, Yoro, y residente en la zona donde fue detenido, estaba bajo vigilancia después de recibir denuncias sobre presuntas actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas. Durante el operativo, las autoridades decomisaron droga supuesta y una cantidad de dinero en efectivo.

El detenido, junto con las evidencias incautadas, fue trasladado a las dependencias policiales para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional competente. La Policía Nacional indicó que proseguirá con operaciones de prevención, disuasión y control para frenar el tráfico de drogas y reforzar la seguridad ciudadana en la franja costera del Atlántico.