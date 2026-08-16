Nashville SC vence 4-1 a Inter Miami en choque clave por la cima de la MLS

Inter Miami cayó 4-1 frente a Nashville SC durante su visita al Geodis Park, en un encuentro clave de la Major League Soccer (MLS). El conjunto de Tennessee aumentó su ventaja a cinco puntos en la cima de la Conferencia Este y en la lucha por la MLS Supporters’ Shield al imponerse a Las Garzas.

Lionel Messi disputó los 90 minutos del choque: desaprovechó un penal, dio una asistencia para el golazo de Telasco Segovia y contó con numerosas oportunidades para convertir —incluidos dos palos y una anotación invalidada por fuera de juego—.

El elenco local marcó un ritmo intenso desde el inicio y generó múltiples aproximaciones hacia la portería rival. El arquero Rocco Ríos Novo se lució con dos intervenciones decisivas frente a Cristian Espinoza y Hany Mukhtar.

Nashville impuso el tempo y, con la posesión, obligó a Las Garzas a replegarse en su propio campo. En medio de ese trámite en el que Inter Miami sufría, Andy Najar adelantó a los locales a los 15 minutos al rematar de cabeza, solo, en el segundo poste. Ríos Novo volvió a intervenir poco después con otra atajada ante el exdelantero de Boca Juniors.