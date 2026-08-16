El exministro José Argueta se pronuncia tras su destitución y afirma que continuará como asesor y miembro del Comité Central del Partido Nacional

En sus primeras declaraciones públicas tras su remoción de la jefatura del Ministerio de Comunicaciones, el exministro José Argueta afirmó que seguirá aportando dentro de la estructura del Partido Nacional y que continuará colaborando en la gestión gubernamental del presidente Nasry Asfura, desempeñándose como asesor.

Argueta afirmó que su compromiso con la administración estatal y con la agrupación política se mantiene sólido, señalando que asumirá un papel centrado en la asesoría estratégica para garantizar la continuidad de los objetivos delineados por el Ejecutivo.

Al igual comentó, “Ya dialogué con Luis Castro; se trata de una reconfiguración para optimizar ciertos aspectos en el área de comunicaciones, y me siento conforme con la experiencia que he acumulado.”

“A cada cargo le hace falta algo; esa es la realidad a la que nos enfrentamos como actores políticos. El gobierno está llevando a cabo cosas muy positivas”, declaró el extitular de las Comunicaciones.

Las declaraciones del exfuncionario buscan transmitir certidumbre a las filas del oficialismo tras los recientes ajustes realizados en el gabinete gubernamental. El relevo en la Secretaría de Comunicaciones forma parte de una reestructuración de equipos clave orientada a dinamizar la estrategia informativa e institucional del Poder Ejecutivo.