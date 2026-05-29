En uno de los momentos más significativos de su vida, Nadia Ferreira está atravesando una etapa sumamente especial. La modelo confirmó recientemente que espera una niña junto a Marc Anthony y, desde entonces, ha ido compartiendo cómo está viviendo esta nueva fase familiar.

Un anuncio cargado de emoción

Durante una sesión íntima realizada en Miami, Nadia confesó que tanto ella como el cantante soñaban con tener una hija. La noticia llegó a finales del año pasado y, tal como reveló, ambos se emocionaron hasta las lágrimas al conocer el resultado.

Un embarazo distinto

La ex Miss Paraguay también comentó que este embarazo se distingue del primero, sobre todo en el primer trimestre, cuando se encontró con un cansancio mayor de lo habitual. Aun así, afirmó sentirse plena y rodeada del apoyo constante de Marc Anthony, quien ahora invierte más tiempo en casa para disfrutar de la familia y de ver crecer a su hijo Marquito.

Una familia que continúa creciendo

La pareja ya habría elegido el nombre de la niña, que nacería en agosto. Mientras tanto, Nadia continúa enfocada en sus proyectos profesionales y en su labor benéfica, consolidándose como una de las figuras latinas más influyentes del momento.