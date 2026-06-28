Mundial 2026: la fase de grupos rompe récords de asistencia y goles

El Mundial 2026 ha pulverizado marcas históricas de afluencia y de goles, superando con holgura todo pronóstico y afianzándose ya como una de las ediciones más deslumbrantes y fructíferas de la historia del fútbol mundial.

Lo que debes saber: Una Copa del Mundo para la historia

Marca superior a la de Estados Unidos 1994

Una Copa del Mundo para la historia

Aun cuando aún queda por completar la totalidad de la fase de grupos, el certamen que reúne a las selecciones más destacadas del planeta ya ha dejado atrás dos de las plusmarcas históricas más relevantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA): el tope de asistencia total en los estadios y el conteo de goles anotados.

Las autoridades de la FIFA, encabezadas por su presidente Gianni Infantino, comunicaron estos logros y subrayaron el efecto arrollador que ha tenido la ampliación del formato.

La presente Copa del Mundo, que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México, registró la asombrosa cifra de 3,605,357 aficionados en las gradas durante la fase inicial de la competición.

Con ello, se dejó atrás la legendaria marca del Mundial de 1994 en Estados Unidos, que había mantenido el récord durante más de treinta años con 3,587,538 espectadores acumulados.

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Marca superior a la de Estados Unidos 1994

Este logro adquiere un significado mayor si se considera que el récord absoluto de asistencia de 1994 se logró a lo largo de todo el certamen, mientras que en la edición vigente de 2026 la masiva concurrencia se dio en apenas 56 encuentros de la fase inicial.

Las imágenes de estadios llenos a lo largo de las 16 ciudades sede evidencian la pasión de aficionados llegados desde cada rincón del mundo, asegurando un promedio de público que promete cifras inalcanzables cuando lleguen las rondas de eliminación directa.

A la fiesta en las gradas se suma un espectáculo en el terreno de juego que no se queda atrás. La vocación ofensiva de los equipos participantes ha convertido este torneo en el más letal de todos los tiempos.

El Mundial 2026 rompió oficialmente el récord de goles en la historia de la competición al registrar la impresionante cifra de 177 anotaciones en apenas 60 partidos disputados, transformando el certamen en un deleite para los amantes del fútbol dinámico.

La marca histórica de goles se selló formalmente en el Estadio de Los Ángeles durante el apasionante encuentro del Grupo D, en el que Turquía venció por 3-2 a los Estados Unidos.

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Con el grito de gol que selló el triunfo turco, el certamen presente superó de forma definitiva los 172 tantos que se habían visto en los 64 compromisos de Qatar 2022, estableciendo el nuevo techo futbolístico antes de entrar en las fases de mayor tensión.

Este ritmo de anotaciones explosivas estuvo impulsado por encuentros de altísima efectividad en los que las delanteras fueron implacables. Entre las exhibiciones más destacadas de la fase de grupos resalta la contundente goleada de Alemania, que derrotó a Curazao con un 7-1 en el Grupo E.

Asimismo, Canadá hizo valer su condición de anfitrión al endosarle un contundente 6-0 a Qatar, encuentros que contribuyeron de manera sustancial a inflar las cifras y acelerar la caída del récord precedente.

Le editoriales y el éxito organizativo de este meghecho no solo se deben a la participación de 48 selecciones, sino también a la infraestructura de primer nivel de los tres países norteamericanos.

“Lo mejor está por venir y aún habrá récords por batir, pero lo más significativo es que la gente sigue disfrutando y forjando recuerdos para toda la vida”, declaró un entusiasmado Gianni Infantino al valorar el impacto cultural, comercial y deportivo que la competición está provocando en suelo norteamericano.

Con las llaves de los dieciseisavos de final ya en la mesa, el Mundial 2026 ya se ha ganado con letras de oro su lugar en los libros de estadísticas como la edición de mayor impacto social y efectividad en las redes.

Las proyecciones finales para cuando se levante el trofeo el próximo mes apuntan a métricas que revolucionarán los estándares organizativos de la FIFA, estableciendo una vara extremadamente alta para las futuras citas en el fútbol moderno.