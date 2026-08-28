Multas en Honduras para dueños que no vacunen a sus mascotas

Las autoridades exhortan a los dueños de perros y gatos a adherirse a las medidas de salud preventiva establecidas para sus mascotas, ya que omitir estas obligaciones podría traducirse en un gasto sustancial para su economía doméstica.

La Ley de Protección y Bienestar Animal contempla sanciones para quienes incumplan las normas referentes al cuidado y la protección de los animales domésticos, particularmente cuando los incumplimientos se vinculan a campañas de salud pública.

Según lo establecido, esas omisiones pueden catalogarse como faltas leves, sin embargo no quedan exentas de repercusiones. Quienes incumplan pueden ser sancionados con multas que oscilan entre uno y cinco salarios mínimos, tomando en cuenta elementos como la gravedad del acto y la existencia de reincidencia.

Las medidas buscan promover una tenencia responsable y evitar que la falta de atención preventiva ponga en riesgo tanto la salud de los animales como la de la población.

Además de castigar el incumplimiento, las sanciones pretenden generar mayor conciencia entre los propietarios sobre la importancia de mantener al día los cuidados básicos de sus mascotas.

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