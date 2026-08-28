Fallece el rey Harald V de Noruega a los 89 años tras permanecer hospitalizado en Oslo

A los 89 años de edad muere el rey Harald V, monarca de Noruega, en el Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet), según ha confirmado la Casa Real escandinava mediante un comunicado oficial.

Aspectos clave: 11 días internado

Condolencias en la nación

11 días internado

El soberano, que fue el monarca reinante de mayor edad en Europa, se encontraba ingresado desde el pasado 17 de agosto debido a una serie de complicaciones médicas que terminaron por deteriorar drásticamente su estado de salud en sus últimos días.

El ingreso hospitalario del monarca comenzó por una retención de líquidos derivada de un tratamiento con cortisona. Sin embargo, su cuadro clínico se agravó rápidamente al detectarse una infección bacteriana en la sangre y diagnosticársele anemia hemolítica.

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Aunque inicialmente mostró breves signos de mejoría con antibióticos, la Casa Real confirmó en las horas previas a su deceso que su condición había pasado a ser de extrema gravedad, confirmando finalmente su fallecimiento a las 06:35 horas.

Durante sus últimos momentos, Harald V estuvo acompañado por sus seres queridos más cercanos. La reina Sonia permaneció a su lado de manera ininterrumpida, apoyada por los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, su hermana la princesa Astrid, e incluso Marius Borg, quien obtuvo un permiso especial para trasladarse desde su arresto domiciliario.

Tras conocerse el desenlace, los líderes políticos y las instituciones del país suspendieron sus actividades oficiales en señal de duelo nacional.

Pésame en el país

Tras el anuncio formal de la Casa Real, cientos de ciudadanos noruegos se congregaron de forma espontánea a las puertas del Palacio Real en Oslo para depositar flores, encender velas y rendir homenaje a su soberano.

La conmoción trasciende las fronteras escandinavas, provocando que diversas casas reales europeas, entre ellas la monarquía española, comiencen a emitir sus condolencias hacia el pueblo de Noruega por la pérdida de quien fue su jefe de Estado desde 1991.

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Harald V deja un legado marcado por su cercanía, empatía y un compromiso con la modernización de la institución monárquica. Es recordado especialmente por sus discursos inclusivos en favor de la diversidad, la tolerancia y los derechos civiles, así como por ser una figura de profunda unidad nacional en momentos de crisis social, como tras los atentados terroristas del 22 de julio de 2011.

A pesar de las constantes dolencias físicas que afectaron su salud durante los últimos años, el soberano rechazó repetidamente la opción de abdicar, manteniéndose firme en su juramento constitucional hasta el último de sus días. Con su partida, el príncipe hereditario Haakon asumirá la jefatura del Estado en una nueva etapa para la monarquía noruega.