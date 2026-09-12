Enfrentamiento por el título: Sabalenka y Rybakina buscan coronarse en el US Open 2026

La actual líder del tenis femenino, Aryna Sabalenka, busca lograr por tercera vez consecutiva el título del Abierto de Estados Unidos; sin embargo, en su recorrido aparece la jugadora que tomará la cima mundial a partir del lunes, Elena Rybakina.

No está nada mal para la final del sábado: es la tercera vez que ambas tenistas disputan un campeonato de Grand Slam y el decimoctavo enfrentamiento directo de sus carreras. Llegan en su mejor momento y en la cima del deporte tras que Sabalenka venciera a Jessica Pegula en sets corridos y Rybakina superara a Coco Gauff en las semifinales.

Las mejores

“Estamos frente a las dos principales referentes del tenis femenino de los últimos años”, afirmó el viernes Max Mirnyi, exjugador y ahora integrante del equipo técnico de Sabalenka. “Sus resultados, sus puestos en el ranking y sus triunfos hablan por sí mismos. Cuando se cruzan en la red, creo que eso saca lo mejor de cada una de ellas”.

Sin embargo, antes de este torneo Sabalenka estuvo batallando, sin poder llegar a cuartos de final en ninguno de sus tres últimos torneos, incluyendo una eliminación en octavos de final en Wimbledon. Pero en Flushing Meadows, la jugadora de 28 años se ha sentido como en casa, perdiendo solo un set en seis partidos y alargando su racha de forma dominante.

“Parece que está enamorada de Nueva York”, comentó entre risas el entrenador Anton Dubrov, destacando la fortaleza de Sabalenka en superficies duras y su serenidad ante el bullicioso entorno del estadio Arthur Ashe. “Si logra gestionar su energía, es realmente formidable”.