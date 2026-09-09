MP: Abre diligencias contra PLH y LIBRE por irregularidades en mesas electorales

9 de septiembre de 2026

El Ministerio Público (MP) confirmó que las diligencias realizadas en las sedes del Partido Liberal de Honduras (PLH) y LIBRE están vinculadas con una investigación por presuntas irregularidades detectadas en las mesas electorales durante el desarrollo del proceso electoral.

Según la portavoz Claudia Díaz, el MP está llevando a cabo diligencias de investigación por denuncias presentadas en las elecciones internas pasadas, relacionadas con presuntas irregularidades en las mesas receptoras de votos.

Edwin Rolando Amaya

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