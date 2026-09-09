EEUU autoriza un crédito de 10 millones para pymes hondureñas

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) autorizó un crédito de 10 millones de dólares a MiCrédito, una entidad de mayoría estadounidense con presencia en Honduras, con la finalidad de ampliar las oportunidades de financiación para las microempresas, pequeñas empresas y empresas de tamaño mediano (mipymes) en el país centroamericano.

Al menos la mitad de los fondos del préstamo se destinará a respaldar el comercio entre Estados Unidos y Honduras mediante la financiación de la adquisición de bienes y servicios estadounidenses y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, según informaron las autoridades estadounidenses a EFE en la jornada de este martes.

La aprobación del proyecto se formalizó este martes en una ceremonia de firma celebrada en Washington entre la jefa de Políticas de la DFC, Caroline Vik, y la directora ejecutiva regional de MiCrédito, Verónica Herrera.

«Este proyecto refleja la fortaleza de la alianza entre Estados Unidos y Honduras al apoyar a los emprendedores, estrechar los lazos comerciales y reforzar las cadenas de suministro», declaró Vik a EFE durante el acto.

Vik destacó que Estados Unidos está preparando un amplio plan de cooperación en la región, en el que sectores como el energético, la agricultura y la salud son pilares para trabajar «de forma transversal».

El acto contó con la presencia del ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el representante de Comercio, Melvin Redondo.

Lagos comentó a EFE que este tipo de acuerdos representa un alivio para Honduras, especialmente ante el impacto adverso que está generando en el país el fenómeno de El Niño.

«Definitivamente, los temas de generación de empleo deben hacerse en coordinación con el sector privado para hacer más efectivo el desarrollo de las comunidades y, posteriormente, mitigar cualquier efecto de crisis derivada de la sequía», señaló.

MiCrédito, fundada en Nicaragua en 2004, inició operaciones en Honduras en 2023 tras adquirir el 100 % de las acciones de Financiera Finca Honduras.

Actualmente cuenta con 26 sucursales en el país y más de 15.200 clientes de crédito, principalmente micro y pequeños empresarios de sectores como el comercio, los servicios y la actividad agropecuaria.

La operación se enmarca además en el fortalecimiento de los vínculos entre Washington y el gobierno del presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura.

Durante la campaña electoral de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó públicamente a Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, e instó a los hondureños a votar por él.

Trump llegó a condicionar el apoyo financiero a Honduras si Asfura no ganaba las elecciones.

La DFC indicó que la nueva línea de financiación permitirá ampliar el acceso al crédito para miles de mipymes hondureñas que adquieren insumos agrícolas y bienes manufacturados estadounidenses.

Entre los productos que podrán beneficiarse de esta financiación figuran tractores y equipos de cosecha, sistemas de irrigación y bombeo y fertilizantes distribuidos por empresas estadounidenses.

La operación se produce después de que el director ejecutivo de la DFC, Ben Black, y Vik visitaran Tegucigalpa a comienzos de este año, donde se reunieron con Nasry ‘Tito’ Asfura, y miembros de su gabinete para analizar oportunidades de cooperación económica entre ambos países.