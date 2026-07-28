Motagua y Olimpia inician su campaña en la Copa Centroamericana 2026

Por fin llega el momento esperado para que las figuras más aclamadas del fútbol hondureño emprendan su andadura internacional. Motagua y Olimpia se estrenan en la Copa Centroamericana 2026 este martes 28 de julio con la firme determinación de garantizar con orgullo la imagen de Honduras y luchar por el título regional, enfrentando desafíos distintos en la jornada inaugural de la fase de grupos.

Lo que debes saber: Motagua el primero en debutar

Olimpia con una deuda pendiente

Motagua el primero en debutar

Las ‘Águilas Azules’ del Motagua serán las primeras en entrar en acción cuando visiten al Verdes FC en Belmopán, Belice, a las 6:00 p. m. El conjunto capitalino buscará revivir la contundente actuación de la edición anterior, cuando lograron imponerse de visita con un contundente 1-4 frente a este mismo rival en territorio beliceño.

En la previa del viaje a suelo beliceño, el director técnico español del Motagua, Javier López, ofreció declaraciones donde abordó la mentalidad del grupo tras caer recientemente en la Supercopa de Honduras.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok dando click aquí: HCH Televisión Digital

El estratega subrayó que el torneo continental representa una valiosa oportunidad de “reivindicarse y recuperar sensaciones positivas”, asumiendo el compromiso de competir al máximo nivel.

Asimismo, López evitó caer en triunfalismos frente al cuadro beliceño y enfatizó el respeto absoluto hacia su oponente de turno. “No hay rival ni grande ni pequeño; todo está en la mentalidad con la que quieras enfrentar el torneo”, afirmó el entrenador, destacando que el grupo llega motivado y enfocado en empezar con pie derecho.

Olimpia con una deuda pendiente

Por su parte, el Olimpia hará su estreno en condición de local recibiendo al Deportivo Mixco de Guatemala a las 8:00 p. m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Los dirigidos por el estratega uruguayo Eduardo Espinel llegan motivados tras haberse coronado campeones de la Supercopa de Honduras, buscando extender su buen momento en el plano internacional.

Sin embargo, el técnico del ‘León’ enfrentará este compromiso inicial con ausencias considerables en su alineación titular. En rueda de prensa previa al cotejo, Espinel confirmó que el equipo presentará algunas bajas obligadas por problemas físicos y reajustes del plantel, aunque confía plenamente en la profundidad de su nómina.

Quizás te interese leer: Olimpia se queda con la Supercopa al vencer 1-0 a Motagua

Espinel recalcó que el objetivo principal de la institución merengue es volver a ser un protagonista indiscutible en las competencias internacionales de la Concacaf. El entrenador uruguayo señaló que la regularidad será la clave para superar un grupo exigente y poder pelear por el trofeo que anhela la afición olimpista.

El rendimiento de ambos clubes en este torneo regional no solo es clave para sus aspiraciones individuales, sino también para mantener el coeficiente y prestigio del balompié hondureño, el cual ha quedado a deber por las deficientes participaciones de todos los que alguna vez han estado, no solo es una deuda de los leones, quienes desde el 2021 no regresaron a una final para ganar la competición.

Con plantillas reforzadas y alta expectativa, tanto azules como albos saltarán al terreno de juego decididos a tomar el liderazgo de sus respectivos sectores desde el día uno y, una vez más, sigue siendo el principal reto superar a los clubes ticos que se puedan cruzar en el camino hacia la Final del torneo.

Se espera una noche vibrante de fútbol centroamericano donde la representación hondureña buscará iniciar su recorrido con pie derecho y sumar los primeros tres puntos en la competición.