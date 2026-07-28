La cara oculta de Marvel: Stan Lee vivió sus últimos años entre abandono, soledad y presunta explotación

Un nuevo documental sacude al mundo del entretenimiento al desvelar que Stan Lee, el legendario creador de los superhéroes de Marvel, habría pasado sus últimos años rodeado de soledad, abandono y una presunta explotación económica por parte de personas de su entorno más cercano. La producción, titulada Stan Lee: The Final Chapter, se estrenó este martes y revela una realidad muy distinta a la imagen pública del icónico escritor.

Bajo la dirección de Jon Bolerjack, quien acompañó a Lee en sus últimos años, el documental retrata cómo el creador de Spider-Man, Iron Man, Hulk y los X-Men era obligado a enfrentar extensas jornadas de firmas, sesiones de fotos y viajes, mientras otros gestionaban su agenda y, supuestamente, se llevaban la mayor parte de los beneficios generados por esas tareas.

La película también recoge instantes en los que Stan Lee indaga por el dinero que le correspondía y manifiesta inquietud por su estado económico, a pesar de haber sido una de las figuras más influyentes de la industria del cómic. El documental apunta especialmente a Max Anderson, antiguo responsable de sus giras, quien posteriormente fue condenado por fraude fiscal relacionado con ingresos obtenidos durante aquel periodo.

Además de denunciar la supuesta explotación, la producción ofrece un retrato del profundo aislamiento que atravesó Lee tras la muerte de su esposa en 2017. Según el director, la intención era revelar el lado humano del creador de Marvel y advertir que este tipo de abusos pueden afectar incluso a personas con gran renombre y fortuna. El documental ya se halla disponible en plataformas digitales como Apple TV, Prime Video, Fandango y YouTube.