Motagua iguala frente a Municipal y avanza a los cuartos de la Copa Centroamericana

26 de agosto de 2026

Motagua consiguió su pase a la segunda fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf tras empatar 1-1 con Municipal en el estadio El Trébol de Guatemala. Con un gol de Rodrigo de Olivera, los Azulgranas aseguraron el avance y ahora esperan saber contra quién disputarán su siguiente compromiso en la competición internacional.

Municipal disputó este martes en el estadio El Trébol un choque decisivo frente a Motagua, con la obligación de vencer para conservar con vida sus esperanzas de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El empate o la derrota implicaban la eliminación automática para los rojos, que arrancaron el encuentro buscando el resultado que necesitaban.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Fallece la actriz Bunny Levine, conocida por sus papeles en La La Land y Thelma

El Gobierno de España busca acelerar la repatriación de migrantes que se mantienen en Ceuta