Motagua iguala frente a Municipal y avanza a los cuartos de la Copa Centroamericana

Motagua consiguió su pase a la segunda fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf tras empatar 1-1 con Municipal en el estadio El Trébol de Guatemala. Con un gol de Rodrigo de Olivera, los Azulgranas aseguraron el avance y ahora esperan saber contra quién disputarán su siguiente compromiso en la competición internacional.

Municipal disputó este martes en el estadio El Trébol un choque decisivo frente a Motagua, con la obligación de vencer para conservar con vida sus esperanzas de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El empate o la derrota implicaban la eliminación automática para los rojos, que arrancaron el encuentro buscando el resultado que necesitaban.