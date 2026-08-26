Fallece la actriz Bunny Levine, conocida por sus papeles en La La Land y Thelma

Por: Daniela Rivera

La actriz estadounidense Bunny Levine, una carismática figura secundaría conocida por sus interpretaciones en el cine y la televisión, falleció a los 97 años por causas naturales mientras dormía en su residencia de Tarzana, California. La noticia fue confirmada por su representante, Mike Eisenstadt, y su mánager, Brandon Kjar.

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Una vocación descubierta en la madurez

Nació el 22 de diciembre de 1928 en East Orange, Nueva Jersey, Levine mostró desde muy pequeña un gusto evidente por la interpretación.

Sin embargo, pospuso su sueño profesional durante décadas para dedicarse a la enseñanza y a la crianza de su familia. Obtuvo maestrías en la Universidad de Nueva York y en Columbia, trabajando durante 25 años como bibliotecaria escolar mientras criaba a sus tres hijos junto a su esposo, Bernard Levine.

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No fue sino hasta su jubilación anticipada y tras el fallecimiento de su esposo cuando Levine decidió abrazar de lleno su vocación.

Se mudó a Los Ángeles, tomó clases de actuación y empezó a audicionar para anuncios, series de televisión y películas.

Por otro lado, a lo largo de su segunda etapa profesional, la actriz se convirtió en un rostro familiar para el público, interpretando con frecuencia a personajes de abuela o mujeres mayores dotadas de un gran carisma y talento cómico.

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Entre sus roles más destacados se encuentran:

Cine: Interpretó a la cajera del cine en la aclamada película musical La La Land (2016), a Mona en la comedia Thelma (2024), y participó en Cadillac Man (1990) y You Don’t Mess with the Zohan (2008), junto a Adam Sandler.

Interpretó a la cajera del cine en la aclamada película musical La La Land (2016), a Mona en la comedia Thelma (2024), y participó en Cadillac Man (1990) y You Don’t Mess with the Zohan (2008), junto a Adam Sandler. Televisión: Formó parte de exitosas series como Gilmore Girls, Law & Order, Everybody Loves Raymond, Ugly Betty, Criminal Minds, Shameless y The Upshaws.

Además de su faceta frente a las cámaras, en 1991 fundó junto a su esposo la organización Actors Connection, dedicada a la formación y apoyo de nuevos talentos en la industria del espectáculo.