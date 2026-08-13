Motagua empata 1-1 con Cartaginés y retrasa su clasificación a cuartos de final

El encuentro adquirió un ritmo de ida y vuelta sostenido, con el Cartaginés volviendo a incomodar al Motagua cuando, en el minuto 22, Juan Gaete lanzó un potente remate que el guardameta Ortiz logró desviar de forma impecable.

El Motagua, bajo la dirección del técnico español Javier López, adelantó sus líneas para intentar empatar, dominando el juego en las zonas cercanas a la portería contraria, aunque sin lograr claridad en los metros decisivos para finalizar las jugadas.

En el minuto 42, el actual campeón de Honduras logró empatar gracias a un autogol de Diego Mesén, quien desvió con la cabeza un balón que Meléndez había puesto de forma previa hacia su propia meta.

Después de la pausa, el Motagua trató de darle la vuelta al resultado y dispuso de dos oportunidades claras. En el 47, Rodrigo de Oliveira no pudo definir ante el portero Kevin Briceño tras un pase de Jorge Serrano, y en el 56 tampoco consiguió rematar tras un fallo del guardameta visitante.

Con el empate, el Motagua alcanza siete puntos y mantiene el liderazgo del Grupo D, mientras que el Cartaginés acumula dos unidades y conserva sus opciones de clasificación.

Este resultado obliga al Cartaginés, entrenado por el guatemalteco Amarini Villatoro, a sumar puntos en sus siguientes compromisos como local frente a Verdes y FAS, encuentros que podrían resultar decisivos para avanzar a los cuartos de final.

Por su parte, el Motagua conserva una posición privilegiada en el grupo y afrontará fuera de casa su siguiente choque contra Municipal, con el objetivo de asegurar su clasificación y terminar la fase de grupos en la cima.

Ficha técnica:

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Clever Portillo; Óscar Padilla, Jorge Serrano, Denis Meléndez (Rodrigo Gómez, m.69), Alejandro Reyes, Jesús Batiz (Jefryn Macías, m.73) y Rodrigo de Olivera (Aarón Barrios, m.89).

Técnico: Javier López.