Modi, primer ministro de la India, pide terminar la guerra en Ucrania durante encuentro con Putin

Este lunes, el primer ministro de la India, Narendra Modi, pidió poner fin a la guerra en Ucrania al reunirse con Vladímir Putin, presidente de Rusia, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

«Cada día que el conflicto se prolonga, hace retroceder a la humanidad (…) Debemos pasar de una guerra interminable a poner fin a la guerra», dijo durante el encuentro celebrado en Biskek, capital de Kirguistán.

Modi subrayó que «una solución pacífica para todos los asuntos lo antes posible es el llamamiento de la humanidad y el mensaje de la India, una tierra de paz y la tierra de Buda».

También expresó su confianza en tener la oportunidad de poder tratar hoy dicho conflicto con el jefe del Kremlin, quien ha rechazado todos los llamamientos a un alto el fuego.

Además, destacó la exitosa visita de Putin a la India a finales de 2025 y se mostró convencido de que la asistencia del líder ruso a la cumbre del grupo BRICS, que se celebrará en Nueva Delhi en dos semanas, servirá para reforzar aún más las relaciones entre ambos países.

Relaciones bilaterales

Mientras, Putin se centró en la cooperación bilateral, que se refuerza «sobre los principios de especial asociación privilegiada y estratégica».

Agradeció personalmente a Modi que las relaciones sean tan «amistosas» y destacó que el comercio ha crecido un 2,6 % en el primer semestre y el turismo, un 16 % en 2025.

Debido a la guerra, la India se ha convertido en el principal importador de petróleo de Rusia, que a su vez ha empezado a importar gasolina de ese país debido al déficit de combustible provocado por los ataques ucranianos contra sus refinerías.

El asunto ucraniano sólo se trató «por encima» en la reunión que mantuvo también hoy el jefe del Kremlin con el líder chino, Xi Jinping, según destacó el Kremlin.