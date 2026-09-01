Messi se retira definitivamente de la Albiceleste, afirma haber dado todo

El fútbol internacional vive un momento histórico: Lionel Messi se retira de la Selección Argentina, una decisión que el propio astro argentino ha confirmado sin lugar a dudas.

Lo que debes saber: Despedida emotiva en redes

¿Y a nivel de clubes?

Palmarés Títulos con la Selección Mayor Títulos con Selecciones Juveniles



Despedida emotiva en las redes

Mediante un mensaje cargado de emoción divulgado en sus canales oficiales, el referente máximo y capitán del combinado nacional anunció su decisión de poner fin a una trayectoria memorable que se extendió a lo largo de 21 años vistiendo la camiseta albiceleste.

La noticia llega poco después de la clausura de la Copa del Mundo de United 2026, certamen en el que la escuadra sudamericana logró alcanzar la gran final. Lionel Messi ha revelado que la deliberación no fue impulsada por un arrebato del momento, sino que maduró la postura en los días posteriores al desenlace del certamen, concluyendo que era el instante adecuado para cerrar el capítulo más gratificante de su carrera deportiva.

En palabras recogidas en su comunicado, el astro rosarino se mostró contundente respecto a lo que siente física y emocionalmente tras tantos años en la cúspide del mundo. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar”, ha reconocido con profunda sinceridad ante millones de seguidores en todo el planeta.

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El legado que deja la figura de Lionel Messi en el representativo argentino abarca una trayectoria sin precedentes compuesta por 21 años de servicio, seis participaciones en Copas del Mundo y un palmarés dorado con la Selección Argentina.

Tras años de frustraciones en finales consecutivas, su perseverancia le permitió tocar la gloria al conquistar la Copa América en dos ocasiones y la ansiada Copa del Mundo en Qatar 2022.

El impacto de la noticia ha generado una oleada inmediata de reacciones en el ámbito deportivo global, donde excompañeros, entrenadores y figuras de diversas disciplinas expresaron su agradecimiento al ‘10‘.

Medios de comunicación de todos los continentes hicieron eco del desgarrador pero honorable adiós de quien es considerado por una gran mayoría como el mejor futbolista de todos los tiempos.

¿Y a nivel de clubes?

A pesar de dejar la disciplina del conjunto nacional, el capitán no insinuó un retiro definitivo de las canchas a nivel de clubes. Su horizonte deportivo no se aparta de la competencia, y su atención se mantendrá centrada en sus compromisos con el Inter Miami dentro de la Major League Soccer, club donde seguirá desplegando su talento durante la fase final de su trayectoria profesional.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el cuerpo técnico nacional han recibido la resolución con profundo respeto, destacando el compromiso inquebrantable que el ídolo siempre demostró al lucir los colores patrios. La salida de Messi marca el fin formal de la era más próspera y laureada de la historia reciente del fútbol argentino.

El pueblo argentino y los fanáticos del deporte rey alrededor del globo despiden a una leyenda que transformó para siempre la historia del fútbol internacional. Se cierra la puerta del vestuario albiceleste para Lionel Messi, dejando un recuerdo imborrable, números inalcanzables y un estándar de excelencia difícil de igualar para las futuras generaciones.

Palmarés

Títulos con la Selección Mayor

Copa del Mundo de la FIFA: 1 título (Catar 2022).

Copa América: 2 títulos (2021 y 2024).

Finalissima (Conmebol-UEFA Campeones): 1 título (2022).

Títulos con Selecciones Juveniles

Copa Mundial Sub-20: 1 título (Países Bajos 2005).

Medalla de Oro Olímpica (Sub-23): 1 título (Pekín 2008).