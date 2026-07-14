Milagro Flores vuelve a HCH tras cirugía y se enfoca en su bienestar físico y emocional

La conductora de HCH, Milagro Flores, volvió a la pantalla tras atravesar su intervención quirúrgica y el proceso de recuperación, luciendo más firme, renovada y con un aspecto totalmente transformado. Su regreso fue recibido con entusiasmo por la audiencia, que la volvió a ver frente a las cámaras.

En su regreso, Milagro también se pronunció por primera vez sobre su reciente ruptura sentimental. Explicó que su malestar no derivaba de la ausencia de su expareja durante la cirugía o la recuperación, sino de las colaboraciones y material que, según comentó, se gestaron después y que consideró una falta de respeto hacia ella.

La presentadora reveló además que decidió acudir a terapia psicológica, tras recibir constantes comentarios en los que la calificaban como “loca” o “demasiado tóxica”. Explicó que buscar ayuda profesional fue una decisión tomada desde la responsabilidad afectiva y psicológica, con el objetivo de cuidar su bienestar emocional.

Asimismo, aseguró que el comunicado oficial con el que anunció el fin de su relación fue elaborado de mutuo acuerdo y revisado por su entonces pareja antes de ser publicado en redes sociales.

Hoy, Milagro Flores continúa centrada en su recuperación y en su crecimiento personal. En medio de la atención que ha generado su situación, afirmó que su prioridad será fortalecer su salud física y mental, dejando claro que atraviesa una etapa de superación y nuevos comienzos.