Diputados del Congreso Nacional y organizaciones impulsan una ley para endurecer las penas a abusadores de menores

13 de julio de 2026

La presidenta de la Comisión Familia Niñez y Juventud, Alejandra Vallecillo, informó que, ante el crecimiento de las denuncias por abuso de menores, se está trabajando con mesas técnicas, organizaciones civiles y Cooperación Internacional, para impulsar cambios en la ley.

Las instituciones reportan una denuncia de abuso cada tres horas; el 80 % de los casos corresponde a niñas; las edades oscilan entre los 10 y los 14 años; en la mayoría de las situaciones, los agresores son parientes cercanos.

Entre las demandas figura la contratación de psicólogos, médicos o enfermeras en los centros educativos para poder identificar a los menores que están siendo víctimas de abuso, informó Vallecillo.

A nivel social, existe un grave problema de salud mental que debe ser atendido; la demanda es tan alta que los hospitales públicos no logran cubrirla; “estamos mentalmente enfermos”, afirmó el sociólogo Lelys Paz; se necesita ayuda por parte del Estado para crear centros de atención.

Por otra parte, el presidente Comisionado De Derechos Humanos, Hugo Mldonado, aseguró que son los padres de familia los primeros responsables de rescatar los valores e inculcarlos a sus hijos, y evitar y prevenir los casos de abuso infantil.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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