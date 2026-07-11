Milagro Flores explica los motivos de su ruptura con Supremo

10 de julio de 2026

La conductora de HCH, Milagro Flores, decidió romper el silencio y explicar qué la llevó a terminar su relación con Lester Cardona, conocido como “Supremo”, asegurando que la resolución nació después de un periodo de reflexión y que responde a discrepancias en sus trayectorias vitales.

En el mensaje que difundió a través de sus redes, Flores dejó claro que la ruptura no estuvo determinada por infidelidades, peleas o responsables, sino por la incompatibilidad entre sus planes de vida.

“Ni él ni yo somos personas de mal carácter. Simplemente somos distintos y, a veces, el amor no alcanza para transitar juntos el mismo sendero”, declaró.

Además, explicó que cada uno persigue metas de vida distintas, por lo que optaron por continuar por rumbos separados, priorizando el bienestar de ambos.

“—No pretendo señalar culpables; simplemente contamos con planes de vida diferentes—, añadió.”

A pesar de la separación, la conductora afirmó conservar un profundo respeto y admiración por Supremo, a quien definió como “un hombre admirable”, agradeciéndole por todo lo compartido durante su noviazgo.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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