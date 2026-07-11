Gabriela Castellanos sobre JOH: podría regresar a Honduras, siempre que la Fiscalía intervenga

Gabriela Castellanos se manifiesta respecto al posible regreso del expresidente Juan Orlando Hernández: la directora ejecutiva del CNA afirmó que corresponde al Ministerio Público decidir las medidas pertinentes ante su eventual entrada al territorio hondureño.

“Hicimos la denuncia contra el expresidente Hernández a través de una red de corrupción con tintes machistas, la cual impulsamos desde Washington, y además entregamos al Ministerio Público toda la información del gobierno del expresidente Juan Orlando; por ende, será el MP quien continúe con nuestras investigaciones y presente el requerimiento fiscal si las pruebas lo justifican”, afirmó.

Del mismo modo, señaló que podría ingresar al país como cualquier otro hondureño, pero será tarea del Ministerio Público actuar y tomar las medidas necesarias.