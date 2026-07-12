Milagro Flores anuncia ruptura con SUPREMO y cierra un capítulo de su vida

La presentadora de HCH, Milagro Flores, informó este jueves sobre la finalización de su relación sentimental con Lester Cardona, a quien la gente suele llamar “Supremo”, mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

En su mensaje, Flores explicó que, tras un periodo de reflexión, decidió poner fin a esa relación, asegurando que fue un proceso difícil, pero necesario.

“Hoy cierro un capítulo en mi vida. Después de un periodo de reflexión, he decidido poner fin a mi relación con Lester Cardona. De nuestra parte, todo fue auténtico desde que iniciamos hasta hoy. Amé con sinceridad, di lo mejor de mí y me quedo con los momentos hermosos y las lecciones que esta historia dejó”, escribió.

La comunicadora dejó claro además que la ruptura no se debe a conflictos personales, sino a que cada uno tiene proyectos e intereses vitales distintos.

“Ni él ni yo somos personas malas. Simplemente somos diferentes y, a veces, el amor no alcanza para transitar la misma senda. No pretendo señalar culpables; simplemente nuestros proyectos de vida difieren”, afirmó.