Milagro Flores anuncia ruptura con SUPREMO y cierra un capítulo de su vida

11 de julio de 2026

La presentadora de HCH, Milagro Flores, informó este jueves sobre la finalización de su relación sentimental con Lester Cardona, a quien la gente suele llamar “Supremo”, mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

En su mensaje, Flores explicó que, tras un periodo de reflexión, decidió poner fin a esa relación, asegurando que fue un proceso difícil, pero necesario.

“Hoy cierro un capítulo en mi vida. Después de un periodo de reflexión, he decidido poner fin a mi relación con Lester Cardona. De nuestra parte, todo fue auténtico desde que iniciamos hasta hoy. Amé con sinceridad, di lo mejor de mí y me quedo con los momentos hermosos y las lecciones que esta historia dejó”, escribió.

La comunicadora dejó claro además que la ruptura no se debe a conflictos personales, sino a que cada uno tiene proyectos e intereses vitales distintos.

“Ni él ni yo somos personas malas. Simplemente somos diferentes y, a veces, el amor no alcanza para transitar la misma senda. No pretendo señalar culpables; simplemente nuestros proyectos de vida difieren”, afirmó.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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