CIDH llama a Honduras por cuestionamientos a la independencia judicial y a la separación de poderes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado al Gobierno de Honduras a una audiencia pública prevista para el 5 de agosto en Washington, D. C., para tratar múltiples señalamientos vinculados a la independencia del poder judicial, la distribución de competencias entre los poderes y el cumplimiento de las normas internacionales en materia de justicia y derechos humanos.

La diligencia se desarrollará durante el 196 período de sesiones del organismo regional y surge en medio de un acalorado debate sobre la autonomía de las instituciones de justicia en el país. Entre los temas que serán analizados figura el juicio político promovido en marzo de 2026 contra el entonces fiscal general Johel Zelaya, quien fue destituido de su cargo días después. Este proceso generó cuestionamientos debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había determinado previamente que la normativa hondureña sobre el juicio político no se ajustaba a los estándares internacionales de independencia judicial.

Como parte del seguimiento a esa sentencia, la CIDH solicitó información al Estado hondureño sobre las acciones adoptadas para reformar la legislación vigente, fortalecer el debido proceso y garantizar recursos judiciales efectivos. Posteriormente, organizaciones nacionales e internacionales pidieron la realización de una audiencia pública, argumentando la existencia de problemas estructurales en el sistema de justicia, entre ellos presuntas injerencias políticas y el incumplimiento de recomendaciones emitidas por organismos internacionales.