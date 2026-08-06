Messi brilla y Inter Miami vence 4-2 a Atlético San Luis en su debut en la Leagues Cup

Lionel Messi anotó un doblete y proporcionó una asistencia para que Inter Miami venciera 4-2 a Atlético San Luis en el Nu Stadium, inaugurando con triunfo su andar en la Leagues Cup 2026, el torneo anual que reúne a los mejores clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX de México.

El encuentro no comenzó con buen pie para las Garzas. David Rodríguez adelantó a los mexicanos a los cuatro minutos, pero la reacción de Miami fue inmediata. Messi, en su primera titularidad tras el Mundial 2026, empató al minuto 10 con una volea tras un centro a media altura de Noah Allen que venció al arquero Andrés Sánchez. Fue su primer gol con la camiseta rosada desde su regreso a la cita mundialista.

La remontada se consolidó muy rápido. Telasco Segovia puso el 2-1 a los 25 minutos y Messi volvió a aparecer a los 43, en una jugada colectiva: se combinó con Yannick Bright, recibió la devolución de Allen en el área y fusiló a Sánchez para el 3-1. En el cierre de la primera mitad, levantó un centro desde el córner izquierdo que Micael cabeceó para el 4-1.