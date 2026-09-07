Mel Zelaya viaja a México tras un episodio cardíaco y afirma estar con la conciencia tranquila

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, saldrá este lunes acompañado de su familia con destino a México, donde recibirá tratamiento médico tras haber sufrido una emergencia de salud.

“Mi vida se ha determinado a miles de riesgos y siempre los he sabido enfrentar con mucha cordura, tuve una emergencia, no fue un preinfarto, pero casi provoca un infarto muy grande. No es un viaje político, es un viaje de salud”, aclaró a través de HCH.

“Uno tiene gente que lo odia y el cristiano que no perdona, no es cristiano, hay que perdonar 70 veces 7 a los enemigos”.