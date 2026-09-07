Catracha orgullosa: hondureña entre los 100 Thought Leaders de Forbes

7 de septiembre de 2026

El talento de Honduras resurge en el ámbito global tras la inclusión de una profesional catracha en la distinguida lista de Forbes, conocida como los “100 Thought Leaders”; un galardón que distingue a personas por su trayectoria, influencia, capacidad de liderazgo y visión en el mundo empresarial.

Este reconocimiento representa un motivo de orgullo para el país, al situar el nombre de una profesional hondureña junto a figuras líderes y referentes de distintas regiones del planeta.

Con una trayectoria marcada por el liderazgo y una visión estratégica, Mejía ha destacado por su aporte al fortalecimiento de la conectividad y por impulsar nuevas oportunidades de crecimiento que traspasan las fronteras de la región.

La llegada a esta lista de alto prestigio también abre una ventana para exhibir el talento existente en Honduras y la capacidad de los profesionales catrachos para ocupar posiciones de relevancia en foros internacionales.

Al comentar sobre este logro, Mejía expresó su alegría y su gratitud a todas las personas que han formado parte de su trayectoria profesional.

“Muy feliz y agradecida de formar parte de la lista de Líderes de Forbes. Recibo este reconocimiento con orgullo, pero sobre todo con gratitud por cada equipo, cada reto y cada persona que ha sido parte de mi camino profesional”.

Asimismo, subrayó su visión sobre el liderazgo y el impacto que busca generar a través de su labor:

“Para mí, liderar es crecer, generar valor y abrir camino para otros. Gracias, Forbes, por este reconocimiento. Seguimos adelante, con más retos y más sueños”.

Más allá del reconocimiento individual, su inclusión en la lista simboliza un logro que rompe fronteras y vuelve a colocar a Honduras en una plataforma internacional de gran prestigio.

Desde tierras catrachas, su trayectoria demuestra que la preparación, el talento y el liderazgo pueden abrirse paso en escenarios globales y convertirse en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

El reconocimiento de Forbes se suma así a una carrera profesional que continúa creciendo y que hoy eleva el nombre de Honduras a un escenario internacional.

Reyna Mejía

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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