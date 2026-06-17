Mbappé lidera a Francia en triunfo 3-1 sobre Senegal en el debut del Mundial

Francia se llevó el triunfo ante Senegal por 3-1 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en la jornada inaugural de ambos combinados dentro del Grupo I del Mundial 2026. Kylian Mbappé alcanzó el récord de ser el máximo artillero de Francia en Copas del Mundo gracias a un doblete, que incluyó un latigazo desde 28 metros en la prolongación, mientras Bradley Barcola sellaba la victoria con su primer tanto del torneo, apenas dos minutos después de entrar al césped.

El encuentro inició con Senegal tomando la iniciativa. Los africanos comenzaron a presionar alto durante los primeros diez minutos y dispusieron de las oportunidades más claras del primer lapso: Nicolas Jackson golpeó el poste con un derechazo al minuto 24, y cerca del cierre de la primera mitad Sadio Mané se coló por la banda izquierda, eludió a Jules Koundé y dejó el balón para Ismaïla Sarr, que no consiguió direccionar el remate y lo terminó yendo por encima del travesaño.

Francia, por su parte, movió el balón con paciencia pero sin hallar profundidad. Ousmane Dembélé estuvo errático, y Mbappé quedó distante del juego, mientras Édouard Mendy le negó la diana a Michael Olise en el 52 y al capitán galo en el 56 para conservar su portería a cero.

El 1-0 apareció en el 65, tal como se esperaba. Olise filtró un pase entre la defensa senegalesa, Mbappé adelantó a Kalidou Koulibaly y remató de primeras para batir a Mendy. Con ese tanto, el atacante del Real Madrid igualó en 13 goles la cifra histórica de Just Fontaine, vigente desde el Mundial de Suecia 1958.

Deschamps realizó cambios al minuto 79, retirando a Dembélé para dar entrada a Barcola, quien en su primer toque se coló entre la defensa africana, aguardó la salida de Mendy y la colocó por encima para hacer el 2-0. Senegal hizo el descuento al 95 con un tiro inapelable de Mbayé, tras quedarse solo ante Maignan, pero la réplica francesa fue inmediata: Mbappé recibió tras el saque central, se acomodó y desde 28 metros colocó el balón en el ángulo derecho de Mendy para el 3-1 definitivo y, con ello, quedarse de forma solitaria con el récord de 14 tantos en Copas del Mundo.